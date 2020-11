Vormelitäht Lewis Hamilton lüüakse rüütliks

35-aastasest Hamiltonist ja rüütliseisusest on räägitud varemgi, aga seni on üleval olnud kahtlused, et vormelitäht ei maksa Ühendkuningriigile korralikult makse. Nüüd on Hamilton maksuasjad korda saanud.

Hamilton elab maksuparadiisis Monacos, aga suur osa tema tulust läheb ka kodumaale. Ta on Ühendkuningriigi 5000 suurima eraisikust maksumaksja seas.

2009. aastal pälvis Hamilton kuningannalt Briti impeeriumi ordu medali. Varem on Hamilton öelnud, et kui ta rüütliks lüüakse, oleks see tema elu kõige õnnelikum päev.

"Nagu kõik, olen lapsest saati kuninglikku peret imetlenud. Kui lähen ühel päeval kuninganna ette, oleks see õnnelikuim päev minu elus. Elizabeth II on ikoon ja uskumatu inimene," sõnas Hamilton.

Viimastel aastatel on briti sportlastest rüütliks löödud näiteks kergejõustiklane Mo Farah, tennisist Andy Murray ja kriketimängija Alastair Cook.