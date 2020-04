Vormelistaarid kogusid heategevusliku sarja esimese õhtuga 30 000 eurot

Kuus vormel 1 sõitjat ja veel mitmeid piloote teistest sarjadest alustasid eile õhtul kolmest etapist koosnevat e-spordi sarja "Race for the World", mille eesmärk on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) COVID-19 toetusfondi koguda vähemalt 100 000 dollarit ehk 91 445 eurot.