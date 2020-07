Vormelisõitja Sergio Perez: järgisin kõiki reegleid, ma ei tea, kus ma nakatusin

Perez ütles Twitteri videosõnumi vahendusel, et lendas üle-eelmisel nädalal peetud Ungari GP järel eralennukiga kodumaale, kuna tema ema oli sattunud õnnetuse järel haiglaravile.

"Nägin ema, kui ta haiglast välja pääses. Seejärel tulin tagasi Euroopasse. Täpselt samamoodi, kõiki reegleid järgides. Ma lihtsalt nakatusin, ma ei tea, kus," lausus mehhiklane, kinnitades, et tal pole ühtegi haiguse sümptomit. "Ma olen väga kurb, et nii läks. Olime valmis Silverstone`is kõrge koha eest võitlema. See on minu elu üks kurvemaid päevi."

30-aastast Perezit asendab Briti GP-l sakslane Nico Hülkenberg. Ilmselt tuleb MM-sarjas 5. kohta jagaval Perezil eemale jääda ka 9. augustil sõidetavast Briti GP-st.