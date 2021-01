Vormelisõitja andis Dubais puhates positiivse koroonatesti

21-aastane Norris andis positiivse analüüsi esmaspäeval ning peab nüüd kohalike reeglite kohaselt hotellituppa 14 päevaks eneseisolatsiooni jääma.

McLareni meeskond kinnitas Norrise haigestumist teisipäeval. Tiimi teatel on piloodil avaldunud kaks haigussümptomit - tal on kadunud haistmis- ja maitsmismeel.

Norris ise teatas Twitteris, et tunneb end hästi. "Eile (esmaspäeval) kaotasin maitse- ja lõhnataju, eraldasin end kohselt teistest ja tegin testi. See oli positiivne, nii et võtan nüüd kõigiga ühendust, kellega olen suhelnud ja püsin järgmised 14 päeva isoleerituna," kirjutas Norris.

McLareni sõitja on üldse esimene vormelipiloot, kes on kahe hooaja vahel koroonaviirusse haigestunud. Mullusel F1 hooajal andsid sõitjatest positiivse koroonatesti Sergio Perez, Lance Stroll ja Lewis Hamilton.

F1 uue hooaja avavõistlus peaks kavas olema 21. märtsil Austraalias Melbourne'is, kuid selle toimumise kohale on tõusnud juba suured küsimärgid.