Vormelisarja naasev Alonso: stopper on tähtsam kui vanus

“Ma olin pikki aastaid vormelisarjas. Stopper on ainus asi, mis on oluline, vanus ei mängi rolli,” rääkis hispaanlane videovahendusel tehtud pressikonverentsil.

Renault F1 boss Cyril Abiteboul on Alonsos kindel, et ta suudab esineda kõrgeimal võimalikul tasemel, sest motivatsioon on tähtsam kui vanus.

“Muretsemiseks pole põhjust,” ütles prantslane BBC intervjuus, “see on miski, millega me arvestame. Oleme tiimisiseselt seda palju arutanud. Füüsiline seis ei ole kõige tähtsam, pigem on oluline motivatsioon,” usub Abiteboul.

“Tema puhul on motivatsioon kõrge ning seega pole vanus enam oluline faktor,” lõpetab tiimiboss oma intervjuu.

Kui legendaarne Soome vormelipiloot Kimi Räikkönen peaks järgmisel hooajal oma karjääri lõpetama, saab Alonsost kuningliku sarja vanim liige.