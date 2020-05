Vormelipiloot sattus skandaali: virtuaalsarjas võistles tema asemel professionaalne arvutimängur

Lisaks karistati 27-aastast Abti 8900 naelsterlingi suuruse trahviga, mille ta peab annetama heategevuseks.

Abt palkas enda asemele sõitma Lorenz Horzingi, kes sai viimasel etapil kolmanda koha. Teda edestasid britt Oliver Rowland ja belglasest F1 ekspiloot Stoffel Vandoorne.

"Ma ei võtnud seda nii tõsiselt, kui pidanuks," vabandas Abt. "Mul on eriti kahju, sest ma tean, kui palju tööd on vormel-E organisatsioon selle projekti käivitamiseks teinud. Mõistan, et minu rikkumisel on kibe järelmaitse, kuid võin kinnitada, et mul polnud halbu kavatsusi."

Vandoorne oli kahtlustanud juba laupäevase etapi ajal, et Abt tegelikult ei võistle.