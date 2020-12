Vormelimaailma valitseja Lewis Hamilton nakatus koroonaviirusega ja peab etapi vahele jätma

35-aastane britt peab hooaja 16. etapi, mis peetakse sel nädalavahetusel Bahreinis, vahele jätma. Pühapäeval sõideti samuti Bahreinis, seega suure tõenäosusega nakatus Hamilton viirusega kohapeal. Etapi võitis Hamilton.

Mercedese teatel tundis Hamilton esmaspäeval ärgates kergeid sümptomeid. Positiivseks osutus nii esmane kui ka kordusproov. Mercedes lubas õige pea nimetada sõitja, kes sel nädalavahetusel Hamiltoni asendab.

Seitsmenda MM-tiitli kindlustanud Hamilton on punktiarvestuses kindel liider. Tal on 332 punkti, teisel kohal on tiimikaaslane Valtteri Bottas 201 punktiga.