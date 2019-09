Vormelimaailma paradoks: F2 sarja tiitli kindlustanud hollandlasele ei pruugi F1-s kohta leiduda

Võidusõidufoorumites on De Vriesi suurimaks puuduseks peetud Pirelli rehvidega mitte toime tulemisel. Mercedese tiimipealik Toto Wolff andis noormehele aga tulevikuks lootust, öeldes, et vormel E sarjaga liitumine ei pruugi ilmtingimata kriipsu peale tõmmata tema F1 tulevikule: "Miks peakski? Nyck on kiire, noor ja intelligentne. Ta võib veel F1-e pääseda. Kunagi ei tea, mis tulevik toob."

Kõige tõenäolisemalt liitub järgmisel aastal vormel 1-ga hoopis F2 punktitabelis teist kohta hoidev kanadalane Nicholas Latifi, kes on sellest aastast Williamsi testisõitja, olles juba osa võtnud kolmest vabatreeningust (Kanadas, Prantsusmaal ja Belgias). Eelmisest aastast on tal Racing Point meeskonna ridades koguni viie vabatreeningu jagu kogemusi.