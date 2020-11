Vormelilegend Villeneuve kritiseeris Verstappeni tiimikaaslast: ta ei vääri oma kohta Red Bullis!

Taid esindav Albon hoiab neli etappi enne tänavuse hooaja lõppu üldarvestuses üheksandat kohta. Kolmandal kohal asuvast tiimikaaslasest Max Verstappenist jääb ta maha 98 punktiga.

"Ta ei vääri enda kohta Red Bullis," lajatas Villeneuve Sky Sportsi vahendusel. "Albon on kõige hullem teine sõitja üldse Red Bullis. Meeskond aga alati kaitseb ja usaldab teda, kuid ta pole kindlasti sellisel tasemel, kus üks Red Bulli sõitja võiks olla. Albon muutub aina hullemaks, ehkki tiim püüab teda aidata."

Alboni leping Red Bulliga lõppeb koos tänavuse hooajaga. Palju on spekuleeritud selle üle, kes võib uuel hooajal Verstappeni kõrval võimaluse saada. Mõistagi on üheks variandiks Alboniga jätkamine, samas on Red Bulliga seostatud Nico Hülkenbergi ja Sergio Perezt.

"Albon on ainult seal oma passi tõttu," viitas Villeneuve Alboni juurtele. Nimelt kuulub 51% Red Bulli ettevõttest Tai perekonnale Yoovidyhale. "Just selle tõttu teda kaitstaksegi."