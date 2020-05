Vormelilegend Mika Häkkinen Vetteli lahkumise tagamaadest: ei saa kritiseerida ainult üht inimest

Mäletatavasti teatas Ferrari mai keskpaigas, et neljakordse maailmameistri Vetteliga tänavuse hooajal järel lepingut enam ei pikendata. Paar päeva hiljem selgus, et Vetteli koha võtab üle 25-aastane Carlos Sainz juunior.

"Vanuses pole probleem. Ta on jätkuvalt noor mees," rääkis Soome vormelilegend Häkkinen 32-aastase Vetteli kohta. "Usun, et ta sai Ferraris suure pettumuse. Vettelil kadus meeskonnatöö nautimise tunne ära."

"Ta ei nautinud enam nii palju meeskonnas olemist, sest minu arvates kritiseeriti teda kogu aeg tohutult," jätkas soomlane. "Meeskonnas olles tuleb pingeid ja kriitikat ikka inimeste vahel jagada. Ei saa kritiseerida ainult üht inimest."

Häkkineni sõnul peaks Vettel aga töötama rohkem enda avaliku kuvandi kalla. Nimelt ei tegutse Vettel erinevalt konkurentidest sotsiaalmeedias. "Usun, et ta on fännidega läbi pressikonverentside suhelnud, kuid sellest ei piisa. Ma ei ütle, mida ta peaks teistmoodi tegema, kuid ma soovin, et ta näitaks ennast avalikkusele sotsiaalmeedia kaudu veidi rohkem. Fännidele meeldiks see kindlasti."

"Vettel on väga toreda iseloomuga. Olen tundnud teda pikki aastaid ning kui ta räägib iseendast, oma perekonnast ja karjäärist, siis ta on väga tore mees," lisas Häkkinen.