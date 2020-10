Vormelilegend jättis Hamiltoni ja Schumacheri kõigi aegade parimate sõitjate hulgast välja

"Juan Manuel Fangio on minu arvates parim vormelisõitja, kes kunagi elanud. Teine on Jim Clark, kellele järgneb Ayrton Senna," loetles Stewart oma esikolmiku The Fast Lane`i podcastis, vahendab gpfans.com.

Stewarti arvates ei saa tänast F1 sarja võrrelda 1950.-1970. aastatega, sest kuna toona oli hooaeg oluliselt lühem, tuli sõitjatel end samal ajal proovile panna ka teistes sarjades.

"See, et tänasel päeval on hooaja jooksul 20 või 22 võistlust, ei tähenda automaatselt, et sarja tase oleks kõrgem," leiab Stewart.

81-aastane šotlane tuli ise F1 maailmameistriks aastatel 1969, 1971 ja 1973.