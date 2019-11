Vormelilegend Häkkinen Schumacherist: tahtsime Michaeliga sõbrad olla, aga sellest ei tulnud midagi välja

Delfi Sport RUS

Mika Häkkinen. Foto: Imago Sport/Scanpix

Kuigi arvatakse, et vormel 1 legendid Mika Häkkinen ja Michael Schumacher olid sõbrad, siis tegelikult see nii polnud, avaldas Häkkinen vormel 1 podcastis Beyond the Grid.