Vormelilegend ei usu Fernando Alonso tagasitulekusse

Mai keskel hakati rahvusvahelises meedias üha enam spekuleerima, et kogenud hispaanlane naaseb vormel-1 sarja. Peamiselt on Alonsot seostatud endise tööandja Renault'ga, kust lahkub tänavuse hooaja järel Daniel Ricciardo.

"Oleks küll," vastas endine vormeliäss Webber küsimusele, kas Alonso tagasitulek oleks tema jaoks üllatav. "Teame, et Fernando on erakordne. Tal on olnud uskumatu karjäär, kuid ta pole enam tipus. Alonso jaoks on üha raskem korrata varasemaid saavutusi."

Kolmel hooajal üldarvestuses kolmandaks jäänud Webber lisas, et ka mitte tippvormis hispaanlane oleks iga meeskonna jaoks korralik täiendus. "Alonso on aga võitja ning ta lahkuski sarjast, sest sõitis võistlejaterivi keskmikku kuuluvas tiimis," sõnas ta 38-aastase Alonso kohta. "Fernando ütles, et kui ta ei saa poodiumite nimel võidelda, ei soovi ta F1 sarjas olla."

Alonso võistles F1-s viimati 2018. aastal. McLareni ridadesse kuulunud hispaanlane lõpetas üldarvestuses toona 11. kohal.