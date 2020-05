Vormelikuulsus Mika Häkkinen tegi Bottase kohta väga üllatava avalduse

"Valtteril on Mercedeses suurepärane positsioon. Ta on tipptasemel sõitja ja ma olen väga kindel, et ta on nüüd parem kui kunagi varem," teatas Häkkinen F1 Nationi podcastis.

51-aastase Häkkineni avaldus on üsna üllatav, sest arvatakse, et Bottase töökoht Mercedeses on tõsises ohus.

Soome legend lisas enesekindlalt, et ta usub, et Bottas on valmis isegi lõpetama soomlaste 13-aastase tiitlipõua. Viimati tuli soomlastest F1 maailmameistriks Kimi Räikkönen 2007. aastal Ferrariga.

"Mul on äärmiselt suured ootused, et ta tuleb tänavu maailmameistriks. Oleme selle nimel aastaid tööd teinud. Valtteril on selle saavutamiseks kõik vajalik olemas. Ta on kõvasti tööd teinud," kinnitas Häkkinen, kes on koos oma eksmänedžeri Didier Cotoniga Bottast aastaid aidanud.

30-aastane Bottas on Mercedeses sõitnud kolm viimast aastat ning lõpetanud MM-sarja hooajad vastavalt 3., 5. ja 2. kohaga.

Tänavune vormel-1 hooaeg algab 5. juulil Austrias peetava Spielbergi etapiga.