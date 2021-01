Vormeliekspert: Hamilton ja Mercedes on oma nõudmistega üksteisest 300 protsendi kaugusel

"Oktoobris teatas olukorraga kursis olev allikas RaceFans`ile, et kahte osapoolt lahutab 300%. Mercedese boss Ola Källenius keeldub sõitjale maksmast üle 20 miljoni dollari, sest tahab, et tiim jääks kasumisse ega oleks kuluallikas. Hamilton seevastu üritab läbi suruda 60 miljoni dollari väärtusega lepingut, millele lisanduks ka arvukalt hüvesid," kirjutab Rencken portaalis RaceFans.

Renckeni sõnul lõi kaardid veelgi enam sassi nooruke George Russell, kes toodi hooaja lõpus koroonaviirusesse nakatunud Hamiltoni asendama ning tegi Sakhiri etapil muljetavaldava võistluse.

"Russelli esinemine Sakhiri GP-l vähendas oluliselt Hamiltoni sportlikku väärtust, seega on see kindlasti osapoolte jaoks probleemiks. Arvestades, et kokkulepet pole siiani saavutatud, näitab see, et suur lõhe on endiselt olemas. Eelmise hooaja lõpp ja jõulupühad pole enam vabandus. Hooaeg lõppes juba kuu aega tagasi," lisas Rencken.

"Kõige tõenäolisem stsenaarium on, et kumbki osapool ei kavatse enda pakutust taganeda kuni viimase võimaliku hetkeni. Sellega kaasnevad märkimisväärsed riskid mõlemale poolele: Mercedes võib avastada, et Hamilton on valmis vaheaasta võtma, sest ta pole alates seitsmendast eluaastast võistlemises pause teinud; samas võib Hamilton avastada, et Mercedese juhtkond on venitamismängudest tüdinenud ja annab Wolffile käsu muretseda Russell, kes maksaks vaid murdosa Hamiltoni tasust," spekuleerib Rencken.

Briti meedia on varem kirjutanud, et Mercedese ja Hamiltoni läbirääkimistel on vaidlusteemaks ka lepingu pikkus, sest kui valitsev maailmameister soovib vähemalt kahe-aastast kontrahti, siis tiim tahab Hamiltonile anda vaid aastase lepingu, et jätta endale 2022. aastaks võimaluse Russelli palkamiseks.