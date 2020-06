Vormeliboss on mures: kulupiirang võib muuta F1 sarja raamatupidajate võistluseks

Kui viimastel aastatel on Ferrari ja Mercedese F1 tiimid kulutanud aastas üle 400 miljoni dollari, siis edaspidi minnakse F1 sarjas võrdsustamise teed ja kehtestatakse kulupiirangud. Tuleval hooajal peavad meeskonnad hakkama saama 145 (sellesse summasse pole arvatud töötasusid) ja kahe aasta pärast 135 miljoni dollariga.

Horneri arvates on nende kulupiirangute järgimist väga raske kontrollida, sest meeskonnad tegutsevad väga erinevatel alustel. Kui Red Bull on täiesti iseseisev organisatsioon, siis Scuderia Ferrari on Ferrari autofirma osa ning Mercedese tiim on oma emafirmaga väga tihedalt seotud.

Horner loodab, et uutest reeglitest ei lõika kasu tiimid, kellel on kõige osavad raamatupidajad. "Regulatsioonid on väga keerulised ning kahtlemata ilmneb asju, mida tuleb täpsustada ja mida pole veel põhjalikult läbi mõeldud. Ma kardan, et probleemide tekkimine on peaaegu vältimatu. Ma tõesti loodan, et me ei jõua olukorda, kus sari muutub raamatupidajate maailmameistrivõistlusteks ning parim selgub ka edaspidi ikka ringrajal," lausus Horner.