Vormeliäss usub Vetteli karjääri jätkumisse: ta on veel piisavalt näljane

Teatavasti selgus mai keskel, et Vettel lahkub tänavuse hooaja järel Ferrarist. Sakslast on seostatud nii Mercedese kui Renault'ga. Samas pole välistatud, et tänavune aasta jääbki Ferrari mehele vormel-1 sarjas viimaseks.

Renault vormeliäss Ricciardo, kes uuest hooajast hakkab sõitma McLarenis, usub, et Vettel jätkab siiski karjääriga. "Kui ma teda piisavalt hästi tunnen, siis ta on piisavalt näljane ning konkurentsihimuline, et jätkata."

"Mulle meeldib Sebastian. Mõistagi oli ta mu tiimikaaslane, kuid konkurendina toob ta midagi meie spordialale juurde," lisas Ricciardo endise tiimikaaslase kohta, kellega ta sõitis koos Red Bullis 2014. aastal. "Ta on üks väheseid, kui mitte ainus sõitja, kes ei ole sotsiaalmeedias. Ta on ajaloo üks edukamaid vormelisõitjad, kuid samas on ta ka kõige privaatsem. Juba see teeb teda salapärasemaks."