Vormel-ühes kehtestati uus ajakaristus

Nimelt hakkab Belgias sõidetavast etapist alates kehtima ajakaristus ebaturvalise väljasõidu eest boksipeatusest.

Tänavusel hooajal on nimetatud rikkumine korduvalt pingeid tekitanud, sest kord karistatakse sõitjat ja kord tema meeskonda. Näiteks lasti Hockenheimi etapil Charles Leclerc Ferrari poolt enneaegselt boksist välja ning monacolane rammis Romain Grosjeani. Toona otsustasid kohtunikud karistada Ferrarit rahatrahviga, samas kui näiteks Monaco etapil sai Max Verstappen sarnase intsidendi eest Valtteri Bottasega 5-sekundilise ajakaristuse.

"Leppisime kokku, et unustame kõik, mis esimesel poolaastal on toimunud. Kui edaspidi lastakse piloodil ebaturvaliselt boksist välja sõita, tuleb automaatselt ajakaristus. Pole vahet, kas sõitja saab selle tõttu eelise või mitte," kommenteeris FIA võistluste direktor Michael Masi. "Enam ei ole mingit vahetegemist ning kõik meeskonnad on sellega rahul."

F1 sari jätkub 1. septembril Belgia GP-ga.