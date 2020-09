Vormel-ühes avastati seitse uut koroonajuhtumit

Williams Nicholas Latifi Sotši etapil Foto: Maxim Shemetov, Reuters/Scanpix

Vormel-1 sarjas on viimase seitsme päevaga avastatud seitse Covid-19 koroonaviiruse positiivset testi. See on nädala lõikes suurim number alates hooaja käivitumisest juulis.