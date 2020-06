Vormel 1 tühistas Jaapani, Singapuri ja Aserbaidžaani etapid

Suzuka ringrajal ei saa tänavu kihutada, kuna Jaapani piir on paljude riikide kodanikele suletud. Singapuri ja Bakuu etapi ärajätmise põhjuseks on tõsiasi, et eriolukorra tõttu ei saa seal tänavaringrada ehitada.

F1 juhid ütlevad pressiteates, et nende eesmärk on endiselt pidada 15-18 etapiline hooaeg, kuigi esialgsest 22-etapilisest kalendrist on juba ära jäänud esimesed 10 sõitu.

F1 hooaeg peaks pihta hakkama 5. juulil Austria GP-ga, kus kihutatakse kaks nädalavahetust järjest. Paika on pandud kaheksa esimese etapi kuupäevad ning BBC andmetel sõidetakse üheksas ja kümnes etapp Saksamaal Hockenheimis. F1 etappi on valmis võõrustama ka Mugello ringrada Itaalias, kus varem pole vormelietappi peetud, aga mida on aastaid oma testirajana kasutanud Ferrari tiim.

Uusi kuupäevi otsitakse väidetavalt ka Kanada ja Venemaa GP-dele. Koroonaviiruse tõttu on tõsise kahtluse all ka USA, Mehhiko ja Brasiilia etappide toimumine.

Hooaeg peaks lõppema Lähis-Idas. Nii Bahrein kui ka Abu Dhabi on teada andnud, et on valmis vajadusel võõrustama kahte etappi järjest.