Vormel-1 tiim jäi saamatuse tõttu poole hooaja pealt peasponsorist ilma

Energiajoogitootja hinnangul on Haasi tulemused olnud alla arvestust. Võistkondlikus arvestuses edestatakse vaid punast laternat Williamsit. Tõsi, kuuendal kohal asuvast Alfa Romeost lahutab USA tiimi vaid kuus punkti.

"Meie eesmärk on edestada Red Bulli, aga Austrias jäime isegi Williamsile alla. See on lubamatu," seisis Rich Energy Twitteri-kontol.

Postitus vihjas taanlase Kevin Magnusseni esitusele, kes sai Austrias läbisõidukaristuse ja ületas finišijoone Williamsi piloodist George Russellist tagapool.

Vormel 1 sari jätkub sel nädalavahtusel Silverstone'is, kus toimub Suurbritannia GP.