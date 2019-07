Vormel 1 staari vastu esitati üle 10 miljoni naela suurune hagi

Glenn Beavis töötas Ricciardo heaks kuni eelmise hooajani, mil too sõitis veel Red Bullis. Suurbritannia kohtu paberitest ilmneb, et Beavis süüdistab meest mitmete erinevate summade maksmata jätmises, mis pidavat kaasnema Ricciardo üleminekuga Renault'sse tänavuse aasta alguses, vahendab ajakiri Autosport.

Beavise väitel võlgneb Ricciardo talle komisjonitasudena 20 protsenti oma Renault' põhipalgast ning veel erinevaid lepingu järgi talle kuuluvaid boonuseid, mille hulgas on ka Renault' tänavaauto kasutusõigus, füsioterapeudi tasud ja veel nipet-näpet asju.

Ricciardo on juba ka Autospordile oma avalduse saatnud, öeldes, et Glenn Beavise nõuetel pole mingit alust. "On kahetsusväärne, et ta on otsustanud selle täiesti põhjendamatu nõudega välja tulla, mida mina kavatsen kohtumenetluses täielikult kaitsta," ütles ta.

Beavise ettevõte Sivana Sports International FZE väidab, et Ricciardole kuuluv ja Briti Neitsisaartel baseeruv firma Whitedunes pole kinni pidanud kohustustest, milles omal ajal kokku lepiti.

Whitedunes loodi 2013. aastal Ricciardo reklaamiõiguste kontrollimiseks. Ühtlasi esindab see firma Ricciardo, tema vanemate ja vormelisõitja lähedase perekonnasõbra Joe Passione huve.

Enne tänavuse hooaja avaetappi teatas Ricciardo, et teeb nüüd koostööd agentuuri Creative Arts Agency tütarettevõtte CAA Sportsiga. Beavis oli Ricciardo agent ja konsultant kuni selle päevani alates 2012. aastast ning lepingut pikendati pärast Ricciardo esimest edukat hooaega Red Bulli põhitiimis 2014. aastal, mil ta võitis kolm F1 etappi ja lõpetas hooaja kokkuvõttes kolmandana.