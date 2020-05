Vormel 1 sõitja: Sebastian Vettel lõpetab ilmselt karjääri

"Vettelil on mõned võimalused, et karjääri jätkata, näiteks McLarenis. Aga ma ei usu, et see nii läheb. Tänavu võib ilmselt olla tema viimane hooaeg F1-s. Ma arvan, et ta on lähemal karjääri lõpetamisele kui mõne tiimiga lepingu sõlmimisele," rääkis Perez väljaandele Autosport.

"Võib-olla on karantiiniaeg Vettelit pannud elu üle järele mõtlema ja ta on mõnedest asjadest aru saanud. Sõltub, kui palju ta tahab võidu sõita. Räägin seda juttu pigem vormel-1 fännina. Ma ei tea täpselt, mis ta peas toimub," lisas 30-aastane mehhiklane.

Vetteli mantlipärijaks pakutakse kõige enam McLarenis sõitvat hispaanlast Carlos Sainz jr.-it.

"Carlosel oli McLareni roolis suurepärane hooaeg ja tuleb meeles pidada, et vormel 1-s ongi kõige tähtsam võimaluste saamine ja nende teostamine. Inimeste mälu on lühike ja praegust hetke tuleb ära kasutada. Tal on head võimalused Ferrariga liituda ja ta väärib seda," arvas Perez.