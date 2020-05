Vormel 1 sarjas sai paika järjekordne pusletükk

Alates 2021. aastast saab Racing Pointist Aston Martin Racing. Varem oli võistkond tuntud Force India nime all.

Tiimi esisõitja Sergio Perezi (Mehhiko) leping kestab 2022. aastani.

"On uskumatu, et olukorras, kus me pole sel aastal saanud sõita ühtegi etappi, on sõitjate turg juba hullumeelse kiirusega käima läinud. Turul on ka maailmameistreid (Ferrarist lahkuv Sebastian Vettel - toim.), aga kui suudame anda endast parima, siis võivad ka Lance ja Sergio etappe võita, äkki isegi maailmameistriks tulla," rääkis Racing Pointi tiimijuht Otmar Szafnauer Kanada raadiole.

Vormel 1 sõitjateturul löödi kaardid sassi eelmisel teisipäeval, kui selgus, et neljakordne maailmameister Sebastian Vettel lahkub hooaja järel Ferrarist. Kolmapäeval sai teoks veel kaks suurt üleminekut. McLarenis kihutanud Carlos Sainz juunior võtab uuest aastast üle Vetteli koha Ferraris ning Renault' ridadesse kuuluv Daniel Ricciardo siirdub omakorda McLarenisse.

Renault' on aga väidetavalt sõlminud eellepingu kahekordse maailmameistri Fernando Alonsoga, kes tegi viimati vormel 1 sarjas kaasa 2018. aastal.