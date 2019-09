Vormel 1 sarjas keskpärase hooaja teinud prantslane suutis oma koha säilitada

Juba varem oli teada, et järgmisel hooajal sõidab Haasis taanlane Kevin Magnussen. Grosjeani kohal oli küsimärk, võistkond kaalus ka Renault'st lahkuva sakslase Nico Hülkenbergi palkamist.

Tänavusel hooajal on Grosjean kogunud 14 etapiga 8 punkti. See annab prantslasele kokkuvõttes 17. koha. Magnussenil on 18 punktiga 16. positsioonil.