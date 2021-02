Vormel 1 sarjaga võib liituda edeva nimega võistkond

Kavandatava võistkonna taga on itaallasest ärimees Salvatore Gandolfo, kes on vürstiriigis asuva firma Monaco Increase Managementi looja.

Portaali Race Fans andmetel lubab Monaco F1-etappi korraldav Monaco Autoklubi Gandolfol Monaco F1 Racing Teami nime kasutada.

Gandolfo lootis võistkonnaga jala vormel 1 ukse vahele saada juba 2021. aastal, kui kasutusele pidid tulema uued tehnikanõuded. Uute reeglite kasutuselevõtt lükati aga aasta võrra edasi.

Vormel 1 nõuab uutelt võistkondadelt 200 miljoni suurust tasu, mis jaotatakse ülejäänud tiimide vahel laiali. Eelmisel nädalal ütles sarja tegevjuht Stefano Domenicali, et teatud juhul on võimalik siiski hiiglaslikust maksust pääseda.

Gandolfo loodab, et Monaco tiimi jaoks tehaksegi vormel 1 pääsemise tingimusi lihtsamaks.

"Oleme juba 2019. aasta algusest selle projektiga tegelenud ja F1 juhtkonnaga seda teemat arutanud. Usume, et Domenicali avaldus on samm õiges suunas. Oleme valmis tegema vajalikke samme, et meie taotlus lõpule viia," rääkis Gandolfo esmaspäeval.

Võimalike sõitjatena on välja käinud endine vormel 1 piloot Pascal Wehrlein ja IndyCaris sõitev Alev Palou.