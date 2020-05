Vormel-1 sarjaga seostatud Fernando Alonso andis vihje tuleviku osas

"Olen suurepärases füüsilises vormis ning minu motivatsioon on laes," vahendas uudisteagentuur AFP Alonso sõnu. "Tahan keskenduda tipptasemel sõitmisele, olgu selleks siis F1-sarja naasmine, mõne kestvussõidu sarja või IndyCariga liitumine."

2018. aastal F1-karjääri lõpetanud hispaanlane on viimaste aastate jooksul osalenud mitmel erineval mainekal kestvussõiduvõistlusel. Ta on viimasel kahel aastal triumfeerinud legendaarsel Le Mans'i 24 tunni sõidul. Hooajal 2018-2019 tuli ta Toyota ridades FIA kestvussõidu maailmameistriks.

Tänavu jaanuaris tegi Alonso debüüdi ka tuntud Dakari rallil, saavutades korraliku 13. koha. "Ma otsisin uusi väljakutseid ja otsustasin võtta osa Dakari seiklusest. See oli väga positiivne kogemus ja soovin kindlasti tulevikus seda korrata. Usun, et minu järgmine väljakutse on siiski mõnes tippsarjas, sest tunnen, et olen 100% valmis selleks."

Fernando Alonsot on viimasel ajal seostatud endise tööandja Renault' juurde naasmisega vormel-1 sarjas. Prantsusmaa meeskonnas on järgmiseks aastaks üks koht vaba, sest Daniel Ricciardo liitub McLareniga. Rahvusvahelise meedia teatel on Alonso juba Renault'ga eellepingu sõlminud, kuid ühtegi ametlikku kinnitust sellele veel pole.

Alonso tagasitulekusse usub ka Alonso ja Renault' endine pealik Flavio Briatore. "Fernando on motiveeritud. Üks aasta F1-st väljas on talle mõjunud hästi. Fernando on välja puhanud ning näen, et ta on valmis naasma," rääkis itaallane väljaandele Gazzetta dello Sport.