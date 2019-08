Vormel 1 sarja võistlusformaat võib 2020. aastal oluliselt muutuda

Pole veel täpsustatud, mida kvalifikatsioonisõit (Qualifying Race) endast täpsemalt kujutaks, kuid muudes mootorispordi sarjades tähendab see tavalist võidusõitu, mille lõppjärjestus paneb paika järgmise päeva põhisõidu stardirivi.

Esialgu on kõne all taolise formaadi rakendumine ainult osadel etappidel, et näha, kuidas sõitjad ja publik sellesse suhtuvad.

"Praegune võistlusformaat on hea, aga kas spindisõit või mõni teine versioon kvalifikatsioonist poleks huvitavam?" arutles ajakirja Autosport lehel F1 tegevdirektor Ross Brawn. "Ma usun, et tiimid oleksid selleks valmis, et me üritaks jõuda laupäeva osas mõnele paremale lahendusele."

Racing Point meeskonna pealik Otmar Szafnauer ütles, et tema oleks taoliste katsetuste poolt. Lõplik otsus selles osas langetatakse ilmselt septembris toimuval tiimide koosolekul.

"Viimane kord, kui me koos käisime, arutasime me erinevate laupäevaste formaatide üle, mis pühapäevases stardirivis pisut kaarte segaks. Meid ootavad ees edasised arutelud Monza ja Singapuri etapi vahel," rääkis Szafnauer.

"Kui me tahame sõud paremaks teha, ei ole katstamises midagi halba. Vaatame, kui me saame fännidelt tagasisidet, et see neile meeldib, olen mina selle poolt."

Haasi tiimiboss Günther Steiner nii optimistlik ei ole. "Me peame vaatama, et formaadi muutmisega kulud ei tõuseks. Kui me muudame formaati ja kulud suurenevad, ei ole see jätkusuutlik. Kui sul on nädalavahetusel kaks võidusõitu, on sul vaja ka rohkem varuosi," muretses itaallane.