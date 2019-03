Vormel-1 sarja tabas hooaja avanädalavahetuse eel ootamatu ja traagiline kaotus

FIA presidendi Jean Todti sõnul on vormel-1 sari kaotanud suure inimese. "Kuulsin suure kurbusega Charlie lahkumisest. Charlie Whiting oli suurepärane võistluste direktor ja vormel-1 sarja jaoks keskne ja asendamatu figuur, kes kehastas suurepäraselt selle spordi eetikat ja hinge," sõnas Todt FIA avalduses. "Vormel-1 on kaotanud usaldusväärse sõbra ja karismaatilise saadiku. Kõik minu ja kogu motospordipere mõtted on neil päevil tema pere, sõprade ja kõigi vormel-1 fännidega."

Austraalia GP toimub juba sel nädalavahetusel. FIA pole veel teatanud, kes hakkab Whitingut asendama.