Vormel-1 sarja sõitjad plaanivad Austria etapi eel põlve maha panna

McLareni sõitja Lando Norris tunnistas, et pilootide vahel on see teema jutuks olnud.

"Mõned sõitjad on selle üle juba arutanud. Ma arvan, et kui me otsustame seda teha, peaks see toimuma sõidu eel stardirivis," sõnas Norris PA Sportile.

McLareni tiimi boss Andreas Seidl kinnitas, et on selles küsimuses kahtlemata sõitjate poolel ning toetab neid.

"McLaren on väga selgelt igasuguse diskrimineerimise vastu ja toetab rassismivastast liikumist," märkis Seidl.

Valitsev maailmameister Lewis Hamilton teatas oma kavatsusest Austria etapil põlve maha panna juba juuni keskel.

F1 hooaja avaetapp toimub tühjade tribüünide ees 5. juulil Spielbergis Red Bulli ringrajal.