Vormel-1 sarja MM-tiitlit jahtiv Valtteri Bottas: ma ei ole seni veel midagi saavutanud

Madis Kalvet reporter RUS

Valtteri Bottas Mercedese roolis. Foto: Albert Gea, Reuters/Scanpix

29-aastane Soome vormelitäht Valtteri Bottas on aastate jooksul võitnud 3 GP-etappi ning kerkinud kokku 30 korda poodiumile. Samas leiab ta, et midagi märkimisväärset ei ole ta veel saavutanud, kuna hooaja kokkuvõttes on seni tema parimaks tulemuseks 2017. aasta 3. koht.