Vormel 1 sarja maailmameister avaldas, kuidas Lewis Hamilton troonilt kukutada

"Valtteri peab leidma viisi, kuidas Lewisele pinged peale panna. Kui see tähendab psühholoogilisi mänge, siis võib-olla tuleks tal seda teed minna. Lewis tuleb oma kestast välja tuua," rääkis Hill F1 Nationi podcast'is.

"Ma ei tea, kas Lewist on vaimselt töödeldud ja kas see on üldse võimalik. Aga Valtteri peab selleks kuskilt inspiratsiooni leidma ja üritama," lisas ta.

Bottas suutis tänavuse hooaja esimese etapi võita, kuid kaks järgmist esikohta on läinud kindlalt Hamiltonile. Kolme etapi järel on Hamiltonil 63 ja Bottasel 58 punkti.