Vormel-1 sarja häll sõlmis bossidega pika lepingu

"Olen alati öelnud, et meie ala tuleviku nimel peame ajaloolisi võistluspaiku hoidma. Silverstone ja Suurbritannia on vormel-1 sarja häll - just sealt sai MM-sari 1950. aastal alguse," ütles sarja juht Chase Carey pressiteate vahendusel.

Suurbritannia GP Silverstone'is toimumine on mitmel korral rahapuuduse tõttu kahtluse alla sattunud, aga alati on vormelikarusselli juhid ja raja omanikud kompromissi leidnud.

Tänavune Suurbritannia GP toimub Silverstone'is käesoleval nädalavahetusel.