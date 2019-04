Vormel-1 sari tahab Hiinas korraldada kaks etappi, Taani projekt kukkus läbi

Kui lõppenud nädalavahetusel sõideti Shanghais, siis tulevikus võib selle kõrvale lisanduda veel üks Hiina etapp, mis kihutataks linnatänavatel. Hetkeseisuga peetakse favoriidiks Pekingit, kuid kandidaatlinnu on kuus, kirjutab BBC Sport.

"Oleksime väga huvitatud tänavasõidust. See oleks hea vaheldus sihtotstarbelisele rajatisele, mis meil Shanghais juba on. Meie eesmärk on tuua show inimestele lähedale," rääkis F1 sarja spordiäri osakonna juht Sean Bratches.

Juba järgmisel aastal lisandub F1 sarja kalendrisse veel üks Aasia etapp, kui hakatakse kihutama Vietnami pealinna Hanoi tänavatel.

F1 tahab tulevikus lisada teise etapi ka USA-sse, sest Austini GP on kujunenud väga edukaks. Hetkel käivad läbirääkimised Miami ja Las Vegasega.

Viimastel andmetel on aga Taani pealinna Kopenhaageni projekt läbi kukkunud ning taanlased endale Grand Prix`d ei saa.