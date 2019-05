Vormel-1 sari naaseb uuel hooajal paika, kus viimati sõideti 35 aastat tagasi

Viimati 1985. aastal peetud Hollandi GP naaseb kalendrisse suuresti tänu Max Verstappeni tulihingelistele fännidele: oranži riietatud hollandlased on värvi andnud väga paljudele etappidele ning oma lemmikut toetanud väga suurte massidena.

Hollandi GP on 2020. aastal koos Vietnami etapiga teiseks uueks võidusõiduks. Sealjuures oli Hollandi GP-etapp eelmise sajandi teisel poolel F1-sarjas regulaarseks paigaks, ent viimati sõideti seal võidu 1985. aastal.

Hollandi ja Vietnami lisandumisega on vormel-1 sari järgmisel aastal kasvamas rekordilise 23 etapini, ent võib arvata, et meeskondade survel vähendatakse etappide arv siiski praeguse 21-ni või isegi veel väiksemaks: tänavuse hooajaga lõpeb leping nii Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia, Mehhiko ja Hispaania GP-del ning tõenäoliselt on kaks-kolm tükki neist järgmis(t)eks aasta(te)ks oma kohta MM-sarjas kaotamas. Kõige tõenäolisem on näiteks Hispaania GP kadumine kalendrist - Hollandi GP peaks järgmisel aastal toimuma just 8.-10. mail, mis on seni olnud Hispaania GP ajaks.