Vormel-1 sai Austria valitsuselt hooaja alustamiseks rohelise tule

Spielbergis peaks sõidetama ka hooaja teine etapp, mis on planeeritud 12. juulile.

"Kaks vormel-1 etappi peetakse Spielbergi ringrajal ilma pealtvaatajateta," kinnitas Austria tervisehoiuminister Rudolf Anschober uudisteagentuurile AFP.

Minister lisas, et valitsus andis Austria etappide korraldamiseks rohelise tule pärast seda, kui F1 sarja juhid olid neile esitanud "professionaalse ja tervikliku plaani", kuidas sarja turvaliselt jätkata.

Hetkeseisuga on suur lootus, et hooaja kolmas GP on kavas 19. juulil Ungaris.

Vormel-1 hooaeg pidi algama juba märtsis, kuid koroonaviiruse tõttu jäeti Austraalia GP ära. Pärast seda on tühistatud või edasi lükatud veel üheksa etappi, kuid F1 boss Chase Carey on kinnitanud, et endiselt on võimalik läbi viia 15-18-etapiline hooaeg.