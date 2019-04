Vormel-1 piloot otsustas täiskarsklaseks hakata

"Tahan sel aastal alkoholist kaugele hoida. See hooaeg on minu võimalus vormel-ühes läbi lüüa ning mul pole õigust seda kasutamata jätta. Ma ei hakka ühtegi rumalust tegema ja oma karjääri ohtu seadma," rääkis 19-aastane Norris väljaandele Auto Motor and Sport.

Nooruke britt on hooaja algusega rahul, kuid teab, et suur töö on vaja veel ära teha. "Mul seisab ees tohutu töö, et tugevamate sõitjate hulka murda," lisas Norris, kes kihutas Bahreinis välja koguni kuuenda koha.

Avaetapil Austraalias oli ta 12., mis tähendab, et hooaja kokkuvõttes on Norris kõrgel 7. kohal.