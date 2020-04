Vormel 1 hooaja esimesed kaks etappi toimuvad Austrias, 400 ringrajaga seotud inimest on juba testitud

Ö3 teatel võiks F1 etappi Austrias takistada vaid teine koroonaviiruse laine. Kasutusele on võetud kõiksugu ettevaatusabinõud. Juba on viiruse suhtes testitud umbes 400 ringrajatöötajat, turvameest või muud moodi korraldusega seotud inimest.

Ilma pealtvaatajateta ja meediata (väljaarvatud teleülekande edastajad) toimuvale etapile lubatakse ligi veidi vähem kui 2000 inimest, kes peavad omama sertifikaati, mis tõestab, et nad viirust endas ei kanna.

Selgusetu on veel, mis saab peale Austria etappe. Varem on spekuleeritud, et mitut etappi on valmis peale Austria võõrustama ka Silverstone'i ringrada, kuid Suurbritannias on koroonaviiruse levik paraku suurem kui Austrias ning ülejäänud riikides on mindud pigem eriolukorra karmide reeglite pikendamise teed.