Vormel 1 hooaeg ei pruugi alata enne maikuud

Alfa Romeo tiimi mänedžer Beat Zehnderi sõnul pole logistika hetkel isegi peamine murekoht. "Esiteks, sa ei saa pileteid sadadele inimestele ümber broneerida. Teiseks, keegi ei tea, kuidas olukord edasi areneb. Sa võid täna Omaani piletid kinni panna, aga homme on see riik juba suletud," ütles Zehnder väljaandele Auto Motor und Sport.

Alfa Romeo testisõitja Robert Kubica tuli Barcelona testisõitudele autoga. "Kuulsin, mis Itaalias ja mujal toimub ja tulin siia autoga. Kui lennujaamad on suletud, saan ma ikkagi koju minna," rääkis poolakas. "Põhiline on, et kõik on terved. Muidugi on tähtis, et me sõita saaksime, sest selle nimel me elamegi, aga kõige tähtsam on ikkagi tervis."