Vormel-1 eksmaailmameister peab Ferrari otsust arusaamatuks

"Kui Vettel tõrjuti meeskonnast välja, siis see on hullumeelsus. Ta on ikkagi neljakordne maailmameister," sõnas Button Sky Sportsile kuulduste kohta, et Ferrari ei pakkunudki Vettelile uut lepingut.

"Minu arvates oli Vettel eelmise hooaja lõpus tugev. Ta on täpselt selline sõitja, keda sa tahaksid oma autosse, kui sul oleks F1 meeskond," kiitis Button sakslast.

Ferrari uue mehe Sainzi kohta sõnas Button, et ta ei ole tüüpiline number kaks sõitja ja võib tiimis sisepingeid tekitada.

"Minu arvates on Carlos võitja, nagu tema isa. Ta tahab võita MM-tiitlit. Minu arvates valis Ferrari boss vale mehe, kui ta tahtis head sisekliimat. Daniel Ricciardo oleks võinud olla Leclercile märksa julgustavam tiimikaaslane," arutles Button, kes tuli maailmameistriks 2009. aastal.