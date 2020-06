Vormel 1 ei kavatse ühe sõitja nakatumise pärast veel etappi ära jätta. Aga seitsme?

"Ühe indiviidi nakatumine ei too endaga kaasa sõidu ära jätmist," ütles F1 boss Chase Carey sarja kodulehel. "Julgustame tiime panema paika protseduure, mille järgi see indiviid karantiini pannakse. Meil on võimekus panna ta hotellis karantiini ja ta kellegi teisega asendada."

Carey ei täpsustanud siiski, mitu nakatunut etapi ärajäämiseni viiks. "Mõned asjad peame veel läbi arutama. "Kui"-sid on liiga palju, et need kõik läbi mängida, aga kui terve meeskond etapile tulla ei saa, siis me samuti sõitu ei tühista. Ma ei usu, et ma jõuaksin siin istudes kõik võimalikud asjaolud läbi käia. Kui meil on selle nakatunu leidmiseks protseduurid paigas, siis see veel ärajätmiseni ei vii. Kui sõitja nakatub, on tiimidel varusõitjad," sõnas Carey.

Vormel 1 alustab hooajaga neli kuud planeeritust hiljem. Koroonakriisi järel on valmis sarja esimesena võõrustama 5. juulil Austrias asuv Red Bulli ringrada, kus peetakse nädala pärast ka teine etapp. Nendele järgnevad üks sõit Ungaris ja kaks Inglismaal Silverstone'is. Esialgses kaheksaetapilises kalendris on ka Belgia ja Hispaania. Kõik sõidud toimuvad ilma pealtvaatajateta.