Vormel-1 debütant kritiseeris Lewis Hamiltoni

Nimelt sõnas 34-aastane Hamilton hiljuti, et vormel-1 sari on meeste sport ja sõitjad peaksid pärast igat sõitu olema kurnatud. "Praegu suudaksin pärast etappi teha veel kaks-kolm sõitu, aga see ei tohiks nii olla." Ta lisas, et sarja taset tuleks tõsta, sest muidu on noortel liiga lihtne vormel-1 keskkonnaga kohaneda.

Sel aastal vormel-1 sarjas debüteeriv 19-aastane Norris ei mõistnud Hamiltoni arvamust. "Ma ei saa aru, miks ta alles nüüd seda ütles ja mitte näiteks siis, kui ta ise alustas."

Lisaks Norrisele on tänavu debütandid veel George Russel (Williams) ja Alexander Albion (Toro Rosso). "Hamilton pidas oma sõnavõtu all silmas mind, George'i ja Alexit sest oleme F1 noorimad sõitjad ja meil ei ole nii raske, kui Hamilton ehk arvas," jätkas Norris.

"Ma ei usu, et ta tahtis meid hirmutada, aga ma ei saa aru, miks ta seda ühelgi teisel aastal öelda poleks võinud. Praegu on sõitmine palju raskem, kui tema algusaastatel," lisas 19-aastane Norris. "Hamilton ütles, et talle meeldib, kui roolimine on raskendatud. Seda saab ta alati meeskonna abiga korraldada. Aga nõustun temaga, et käigukast võiks taas manuaalne olla."