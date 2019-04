Vormel 1 Brasiilia GP tahetakse viia olümpialinna Riosse

Witzel kirjutas Twitteris, et tema ideele on toetust avaldanud ka vormel 1 sarja juhid.

"Mul oli au saada kiri vormel 1 äritegevuse direktorilt Sean Bratchesilt, kes oli Brasiilia GP Riosse toomises huvitatud," ütles Witzel. "Ma olen juba mõnda aega rääkinud Deodoro ringraja disainist. Me teeme kõvasti tööd, et F1 tagasi Riosse tuua."

Vormel 1 pressiesindaja tõmbas Witzelil veidi tuure maha. "On normaalne, et igasugu arvamusi avaldatakse. Paljud linnad on erinevaid kirju saanud," ütles ta ajakirjale Autosport.

Rio kuberneri jutule lisab usaldusväärsust aga fakt, et Witzeliga kohtus mullu novembris Rio de Janeiros vormel 1 pealik Chase Carey.

Rio de Janeiros sõitmisest on väidetavalt huvitatud ka mootorrataste ringrajasõidu kuninglik sari MotoGP.

Rio ringraja disainimisse on kaasatud enamus kuulsate ringradade autor Hermann Tilke. Autospordi teatel on see projekt eelmisest suvest alates planeerimisjärgus.

Ringrada tuleks Deodorosse, sõjaväebaasi, kus 2016. aasta olümpia ajal toimusid maahoki-, ragbi-, laskmis-, BMX-i, mägirattasõidu-, moodsa viievõistluse ja takistussõidu ratasavõistlused.

Paralleelselt ringrajaplaanidega üritatakse Deodorost teha aga looduskaitseala, mis vormeli ja MotoGP plaanidega aga kuidagi kokku ei sobitu.

Brasiilia GP toimus Rio de Janeiros 1978. ning 1981.-1989. aastal, enne kui see 1990. aastal renoveeritud Interlagose rajale tagasi kolis. Rio rada asus Jacarepaguas, kuhu 2016. aasta olümpia ajaks rajati Barra olümpiapark.