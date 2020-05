Virtuaalsarjas kelmust teinud vormelipiloot jäi tööta

27-aastane Abt põhjustas piinliku skandaali nädalavahetusel, kui pani vormel-E virtuaalsarjas enda eest sõitma professionaalse e-sportlase, kes teenis Berliini etapil kolmanda koha. Abt ise ei olnud sarja neljal esimesel etapil punktikohale jõudnud.

Täna teatas Audi meeskond, et pettusega vahele jäänud sakslane nende tiimi enam ei kuulu. Meeskond märkis pressiavalduses, et nende prioriteetideks on "ausus, läbipaistvus ja reeglite järgmine".

Abt oli tänavusel vormel-E hooajal jõudnud viie etapi jooksul korra punktikohale, kui lõpetas Saudi Araabias kuuendana.