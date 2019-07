Vipsi konkurent ja F3 sarja liider: tahan motosporti Venemaal populaarsemaks muuta

Ferrari noorteakadeemia nimekirja kuuluv Shwartzmani jaoks on tänavune hooaeg vormel-3 sarjas möödunud edukalt. Nelja etapi ehk kaheksa sõidu järel hoiab ta 112 punktiga esikohta, talle järgnevad Jerun Dahuvala ja Jüri Vips, kellel kogutud vastavalt 102 ja 92 silma.

Sarnaselt teistele sõitjatele on ka Shwartzmani eesmärk jõuda lähiaastatel vormel-1 sarja, aga soovib lisaks muuta motosporti üldisemalt Venemaal populaarsemaks.

"Loodan, et suudan F1 jõudmisel seal ka edukalt esineda. Siis suudaksin kasvatada vormel-1 fännide hulka Venemaal," sõnas Peterburist pärit sõidumees. "Kui inimesed näevad, et venelane suudab võita F1 etappe, siis kasvab ka toetajate hulk. Venelased hakkavad sellele spordile rohkem tähelepanu pöörama."

"Toetus on minu jaoks väga oluline," jätkas Shwartzman. "Olen kindel, et Verstappen naudib seda, kuidas hollandlased talle kodusel GP-l toetust annavad. Tahaksin kunagi Venemaa etapil seda sama tunda. Nende toetus annaks mulle usku, et suudaksin võita."

Vormel-3 sari jätkub augusti esimesel nädalavahetusel toimuva Ungari GP-ga.