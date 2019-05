Poodiumitseremoonial märjaks kastetud Vips saabus Hitech GP hooldusalale, näpus kiiver, hõbedane karikas ja šampanjapudel, millest kihisevat jooki tuulde visatud vaid veerandi jagu. Ülejäänu kuulub taustajõududele, kelle panust eestlane ka poodiumil seistes ülla žestiga (vaata pildilt!) meeles pidas.

„Seda on liiga palju, et kõik ära pritsida. Tõin selle mehaanikutele ja inseneridele, kes on sel nädalavahetusel kõvasti tööd teinud ja seda väärivad,” ütles Red Bulli kasvandikuna debüütstardi teinud Vips Eesti Päevalehele.