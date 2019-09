Red Bulli noorteakadeemia kasvandik Jüri Vips teab vormel 3 hooaja viimaseks etapiks jääva Venemaa GP eel, et peab punktitabelis platseeruma vähemalt kolmandale kohale, et täita F1 sarjas startimiseks vajalikud litsentsipunktid, kuid kas pelgalt selle kriteeriumi täitmine teda juba uuel hooajal tõotatud maale viib, on suur küsimärk.

„Annan endale aru, et sellest nädalavahetusest sõltub mu karjäär, aga ma ei mõtle sellele. Ma ei tea, mis Helmut (Red Buli noortetiimi pealik Helmut Marko - toim) mõtleb,” ütles Vips eile Sotšis Eesti Päevalehele.