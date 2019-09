Villeneuve siunas Ferrari kummalisi korraldusi: karma karistas neid

Ferraril oli Sotši ringrajal esimese kurvi järel kaksikjuhtimine, kuid 28. ringil tabas Vetteli autot mootoririke. Sakslane pidi auto raja äärde jätma, mille peale lülitati kohtunike tornist sisse virtuaalse turvaauto režiim. Kõikidest tiimidest ainsana keskmise seguga rehvidega starti läinud Mercedes tegi oma boksipeatused minimaalse ajakaotusega ära ning võttis Leclerci ees kaksikvõidu.

Ferraris lepiti enne starti kokku, et Leclerc pakub stardist esimese kurvini Vettelile tuulevarju, et ta Hamiltonist mööda aidata, kuid Vettelil jagus hoogu nii palju, et ka liidriks minna. Leclerc sai aru, et kui tema oma ülesande täidab, antakse talle järgmise paari ringi jooksul esikoht tagasi, kuid Vettel polnud valmis tiimikaaslast järgi ootama. Lõpuks vahetati kohad tagasi boksipeatustega, kuid koheselt peale peatust ütles Vetteli mootor üles.

"Mulle ei meeldinud, kuidas Ferrari seda strateegiat ellu viis," ütles Villeneuve Itaalia Sky Sportsi otseülekandes. "Nad poleks pidanud Vettelil käskima koht tagasi anda ning kogu ülejäänud sõidu mõtlema, kuidas Leclerc tagasi ette saada. Karma karistas neid. Vettel oli täna kiirem ja vääris ette jäämist."