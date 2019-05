Villeneuve kritiseeris Rootsi ajalehes teravalt Michael Schumacherit

"Jah, aga mitte idiootselt ohtlik. Väike risk peab jääma. Inimestele meeldib vaadata poksi, neile meeldib vaadata mäesuusatamist Kitzbühelis. Me vaatame täna vormel ühte ja arvame, et igaüks meist võiks seal sõita. See on vale. On palju keskpäraseid piloote, kes võivad kiiresti sõita, ning ka F1-s leidub neid palju.

Villeneuve avaldas arvamust ka perekond Schumacherite kohta. Esmalt seitsmekordse maailmameistri Michael Schumacheri pojast Mickist, kes sellest aastast sõidab vormel-2 sarjas, kuid on juba testida saanud ka Ferrari F1 mudelit: "Nad kasutavad tema imidžit, aga kui ta ei ole super kiire, siis pannakse ta kohe põlema (Villeneuve peab silmas meedia käitumist - toim). Ta on olnud diskreetne, aga see aeg on möödas, sest ta on juba Ferrari liige. Kõik vaatavad, mida ta teeb, see on ekstreemne."

Villeneuve teab, mis ta räägib, sest ka teda võrreldi oma isa, 32-aastaselt 1982. aasta Belgia GP-l hukkunud Gilles Villeneuve'iga.

Kas teiega oli sama lugu?

"Jah, loomulikult. Kui ta ei ole kiire ja hakkab vigu tegema, siis kritiseeritakse teda kõvasti. Ta peab sellega toime tulema või koju minema, vahepealset teed ei ole."

Mida te arvate sellest, kuidas Schumacheri perekond käsitleb Michaeli tervislikku seisundit?

"Kerge on hukka mõista, kui sa ei tea. Kui nad tahavad privaatust hoida, siis peame seda austama. Neil on omad põhjused. Perekond on kõige tähtsam."