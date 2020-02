Viimati 14 aastat tagasi kalendris olnud ringrada on valmis Hiina GP-d asendama

Aprillis toimuma pidanud Hiina GP lükati koroonaviiruse puhangu tõttu edasi ning F1 sarja omanikud näevad palehigis vaeva, et sellele asendaja leida.

"Oleme FIA-le ja F1 juhtidele teinud avalduse, et võime Hiina GP-d asendada," ütles Imola ringraja direktor Roberto Marazzi väljaandele RacingNews365. "Me pole veel vastust saanud. Eeldan, et seda kõike on väga keeruline korraldada."

Imola võõrustas viimati F1 võidusõitu 2006. aastal, kui seal võidutses Michael Schumacher. Ringrada on paraku kurikuulus 1994. aasta etapi poolest, kui ühel nädalavahetusel jätsid sinna elu Roland Ratzenberger ja Ayrton Senna.